Собянин: 20 столичных проектов отметили национальной премией «Умный город»
Два десятка столичных проектов были отмечены в номинациях национальной премии «Умный город». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, в конкурсе участвовало более 500 проектов из 57 регионов России. Отмечается, что несмотря на высокую конкуренцию, Москва получила Гран-при соревнования за вклад в цифровизацию городского хозяйства в третий раз подряд.
Награды получили киноплатформа «Москино», которая ускоряет процесс съемок фильмов, портал «Московская электронная школа» который стал базой для создания таких же региональных образовательных платформ. Кроме того, лауреатами стали сезонные проекты «Лето в Москве» и «Зима в Москве», а также портал «Искусственный интеллект», который обучает модели ИИ для работы на пользу жителей города.
Среди победителей также оказались мобильные приложения: «ЕМИАС.ИНФО» для записи на медицинские процедуры и «Московский спорт». Признание получили и московские социальные сервисы: система соцобеспечения, программа стажировки в правительстве столицы, портал «Мосбилет» для приобретения билетов на культурно-массовые мероприятия.
Собянин добавил, что эти результаты свидетельствуют о том, что Москва является по-настоящему умным городом. Он также поздравил всех разработчиков цифровых проектов с этими победами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru