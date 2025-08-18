Собянин: 17,5% всего технологического бизнеса России работает в Москве

Более 140 тысяч организаций в сфере промышленности, научных разработок и информационных технологий работает в Москве, это 13,2 процента всех предприятий города и 17,5 процента от технологического бизнеса России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник указал, что в московском техсекторе заняты свыше 1,58 млн человек.

«В 2024 году выручка технологического бизнеса составила 15,6 триллиона рублей, а налоговые отчисления — 835 миллиардов рублей. Мы активно поддерживаем такие компании», — написал мэр Москвы.

Предприниматели получают гранты, субсидии, льготное кредитование, гарантийную поддержку, консультации, а также проходят обучение, участвуют в бизнес-миссиях и выставках за рубежом. За пять лет мерами поддержки воспользовались свыше 33 тысяч технологических компаний.

Столица делает значительную ставку на интеллект, технологии, инновации, в результате в городе становится больше предприятий, создаются рабочие места, увеличивается объем инвестиций и поступлений налогов в бюджет.

