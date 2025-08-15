Собянин: 15 многодетных семей Москвы получили почетный знак «Родительская слава»

Почетный знак «Родительская слава города Москвы» получили 15 многодетных семей столицы. Об этом в своем канале сообщил мэр города Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, с 2009 года этой награды удостоились 372 семьи.

«За последние 15 лет число многодетных семей в Москве выросло в 3,5 раза — сейчас их... больше 230 тысяч. Каждая из них получает всестороннюю поддержку города. От всей души поздравляю родителей!» — написал Собянин.

Почетный знак «Родительская слава города Москвы» вручают родителям (усыновителям), постоянно проживающим в столице не менее 10 лет, состоящим в заключенном в соответствии с федеральным законодательством браке, воспитывающим либо воспитавшим пять и более детей достойными гражданами страны. В случае неполной семьи награду получает один из родителей (усыновителей). Почетный знак вручается по достижении пятым ребенком пяти лет.

В 2025 году награду получили 15 семей (30 родителей) с 90 детьми. Так, награждены семьи Бархановых (пять детей); Васюта (пять детей); Владимировых (пять детей); Газиных (шесть детей); Зубковых (семь детей); Клецовых (пять детей); Куропатовых (шесть детей); Лобачевых (девять детей); Макаровых (пять детей); Москвиных (пять детей); Рощиных (пять детей); Сычевых (семь детей); Тетеркиных (пять детей); Филипповых (восемь детей); Юрьевых (семь детей). При награждении почетным знаком предоставляется единовременная денежная выплата в 291 тысячу рублей.

Сейчас в Москве живут более 230 тысяч многодетных семей, в них воспитываются около 600 тысяч детей. Многодетным предоставляют выплаты, бесплатный проезд в городском транспорте, скидки и льготы на оплату услуг ЖКХ, взносов на капремонт, использование телефона, компенсацию расходов на приобретение ряда товаров.

