Собянин: 12,7 тысяч жителей юга Москвы получили новые квартиры по реновации
На юге столицы в программу реновации включено 378 домов, где живут 82,3 тысячи человек, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Для возведения новостроек подобрана 61 стартовая площадка. На сегодня в ЮАО 27 домов введены в эксплуатацию и переданы под заселение, 32 дома — в проектировании и строительстве, а 12,7 тысяч жителей юга Москвы уже получили новые квартиры по реновации.
Для удобства горожан также развивается социальная инфраструктура, в районах строятся школы и целые образовательные комплексы.
В столице за шесть месяцев под заселение по программе реновации было передано 30 новостроек. Всего за полгода в Москве построили более четырех млн квадратных метров недвижимости, из которых 1,7 млн квадратных метров – жилые дома по реновации. При этом большая часть зданий была возведена за счет инвесторов. В новые 30 новостроек заселятся около 15 тысяч москвичей, отметил мэр.
Сейчас в эксплуатацию введено уже 10 жилых объектов, а в проекте и на стадии застройки находятся еще 475 домов.
Помимо этого, Собянин рассказал, что с начала 2024 года уже построили 19 образовательных объектов, пять зданий здравоохранения и шесть объектов культуры. Также почти закрыт план по открытию спортивных сооружений – сейчас построено и введено в эксплуатацию уже девять зданий.
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