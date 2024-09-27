Собянин: 12,2 млн гостей приняла Москва за первые шесть месяцев года

Москва приняла 12,2 млн туристов в первом полугодии 2024 года. Это на 6% больше, чем в январе-июне 2019 года. Об этом в своем блоге заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, абсолютное большинство гостей столицы — россияне из других регионов. Чаще всего это жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Владимирской, Ростовской и Тульской областей.

Отметил Собянин и увеличение среднего роста загрузки гостиниц на 75% (на 10% выше показателей аналогичного периода прошлого года и на 3% — 2019 года). Кроме того, в Москве в 2024 году открылись пять гостиниц на 507 номеров.

Традиционно увеличился и вклад туризма в столичную экономику. Объем туристско-экскурсионного потребления оценивается в 650 млрд рублей, из которых в городской бюджет поступили 89 млрд рублей (398,1 млрд рублей и 54,5 млрд рублей соответственно — в летний период). Это на треть выше, чем в 2019 году. Рост туротрасли стал возможным благодаря комплексной поддержке со стороны городских властей.

Как правило, основной наплыв отдыхающих фиксируется на майские праздники и летом. В летний период Москву посетили 7,4 млн туристов, а средняя загрузка отелей составила 78% (это на 6% больше, чем за отчетный период). При этом каждый пятый проживающий в московских гостиницах — гость из-за рубежа.

Самыми интересными для туристов стали фестивали «Территория будущего. Москва 2030» и «Лето в Москве. Все на улицу!», а также дни культуры ОАЭ и фестиваль «Усадьбы Москвы», объединивший 40 столичных усадеб.

По словам Собянина, удалось сформировать новую культуру выходного дня среди москвичей и туристов, в частности, многократно по сравнению с первым полугодием прошлого года в несколько раз выросла посещаемость некоторых усадеб. Популярностью у гостей столицы пользовались почтовые станции, павильоны «Городской дачи», а также «Московское чаепитие».

На Тверской площади, флагманской площадке фестиваля, состоялось свыше 500 мероприятий, гостями которых стали более 400 тысяч человек. Самыми популярными стали музыкальные беседы, тематические театрализованные представления, а также интерактивные лекции о чайной культуре и мастер-классы.

