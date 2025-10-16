«Сила поддержки»: более 5,5 миллиона рублей собрали москвичи для бойцов СВО
Акция «Сила поддержки» продолжается на сайте программы лояльности «Миллион призов» в Москве, неравнодушные горожане собрали свыше 5,5 млн рублей для бойцов специальной военной операции, жителей новых и приграничных регионов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Сбор в рамках акции продолжается беспрерывно с 5 сентября. Ежедневно горожане переводят баллы, полученные за активное участие в московских электронных проектах, в том числе «Город идей», «Активный гражданин», «Электронный дом», «Город заданий», «Наш город».
«Один балл равен одному рублю. Пользователи направляют 500, 1 тыс., 2 тыс. 3 тыс. или 5 тыс. городских баллов в фонд «Народный фронт. Все для победы!», при этом количество пожертвований не ограничено. Принять участие в акции можно до 23 ноября», – указано в сообщении.
Собранные средства направляют на закупку продуктов, медикаментов, одежды, стройматериалов для бойцов СВО, населения новых и приграничных территорий.
Для участия в акции следует авторизоваться на сайте «Миллион призов» с помощью аккаунта на портале mos.ru, во вкладке «Благотворительность» выбрать раздел «Сделать пожертвование», перейти в карточку «Народный фронт. Все для победы!», указать сумму и оформить заказ. Баллы будут списаны с личного счета. Все участники получат скидку 500 баллов на сувениры из эксклюзивной новогодней коллекции, они будут доступны на сайте «Миллион призов» в конце ноября.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru