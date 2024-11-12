Сергунина: В столице пройдет цикл интерактивных экскурсий для молодежи

По её словам, были подготовлены около 30 экскурсий в семи форматах прогулок, которые позволят по-новому взглянуть на исторические и культурные места Москвы, познакомиться с её креативными и производственными площадками.

Отмечается, что формат «Сквозь эпохи» посвящён историческим местам, направление «Все дороги ведут в Москву» включает элементы соревнования, а «Блог-туризм» – квесты и блог-туры с мастер-классами.

«Москва для креативных» познакомит с современными арт-кластерами, «Фабричный движ» – с крупными предприятиями, «Твоя Москва» – с популярными у молодёжи местами, а «Районы-кварталы» – с историческими и знаковыми районами», – говорится в сообщении.

В пресс-служба добавили, что самым активным участникам экскурсий вручат памятные призы и сувениры.

Ранее Сергунина заявила, что за 10 лет работы платформы «Город идей» в Москве было реализовано более 7,5 тысячи инициатив, сообщает RT.

