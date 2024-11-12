Сергунина: В столице пройдет цикл интерактивных экскурсий для молодежи
Цикл интерактивных экскурсий для молодежи пройдёт в Москве в ноябре. Как сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики столицы, об этом заявила заммэра города Наталья Сергунина.
По её словам, были подготовлены около 30 экскурсий в семи форматах прогулок, которые позволят по-новому взглянуть на исторические и культурные места Москвы, познакомиться с её креативными и производственными площадками.
Отмечается, что формат «Сквозь эпохи» посвящён историческим местам, направление «Все дороги ведут в Москву» включает элементы соревнования, а «Блог-туризм» – квесты и блог-туры с мастер-классами.
«Москва для креативных» познакомит с современными арт-кластерами, «Фабричный движ» – с крупными предприятиями, «Твоя Москва» – с популярными у молодёжи местами, а «Районы-кварталы» – с историческими и знаковыми районами», – говорится в сообщении.
В пресс-служба добавили, что самым активным участникам экскурсий вручат памятные призы и сувениры.
Ранее Сергунина заявила, что за 10 лет работы платформы «Город идей» в Москве было реализовано более 7,5 тысячи инициатив, сообщает RT.
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