Сергунина: Столичный цикл конкурсов «Дизайн-цех» за год объединил более 300 специалистов
В столице подвели итоги цикла конкурсов «Дизайн-цех» за 2024 год. Мероприятие объединило свыше 350 специалистов. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
По ее словам, этот проект предоставляет молодым и опытным специалистам возможность заявить о себе и найти заказчиков.
«В этом году количество заявок увеличилось на 10% по сравнению с 2023-м и достигло почти 860. Участники представили больше 100 идей», - добавила Сергунина.
В каждом потоке конкурса жюри отбирает по 120 человек. Именно этих участников позже объединяют в команды, которые создают дизайн сувенирной продукции для организаций-партнеров. Концепции оценивают по нескольким показателям, в том числе по соответствию задачам и оригинальности.
Например, в преддверии 20-летия акции «Тотальный диктант» участники создали толстовки, футболки, обложки на паспорта и другую продукцию.
К тому же в конце октября состоялся заключительный конкурс. Заказчиками для дизайнеров выступили, в том числе представители Музея космонавтики, для которого было создано две концепции. В рамках первой специалисты придумали тканевые сумки, ручки и блокноты с изображениями спутников, а второй — закладки для книг и значки с цитатами знаменитых космонавтов.
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