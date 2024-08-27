Сергунина: В рамках недели кино в Москве проведут более 100 мероприятий для детей
Для юных гостей Московской международной недели кино, которая продлится до 28 августа, подготовили более 100 мероприятий. Как сообщает пресс-служба столичного правительства, об этом заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.
По её словам, это свыше 50 семейных показов, а также лекции и мастер-классы экспертов индустрии, которые пройдут более чем в 30 локациях: в кинотеатрах, парках, скверах, музеях.
Сергунина уточнила, что также будут действовать мобильные съемочные площадки, где желающие смогут продемонстрировать свои таланты и записать видеовизитки.
«Ребят познакомят с актёрским ремеслом, процессом создания кино и мультфильмов. Желающих попасть на большие экраны ждут на мобильных съёмочных площадках, где пройдут кастинги в отечественные проекты», — указала она.
Ранее в столичном департаменте культуры заявили, что Московский международный фестиваль научного кино пройдёт с 7 по 10 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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