Сергунина: В рамках недели кино в Москве проведут более 100 мероприятий для детей

По её словам, это свыше 50 семейных показов, а также лекции и мастер-классы экспертов индустрии, которые пройдут более чем в 30 локациях: в кинотеатрах, парках, скверах, музеях.

Сергунина уточнила, что также будут действовать мобильные съемочные площадки, где желающие смогут продемонстрировать свои таланты и записать видеовизитки.

«Ребят познакомят с актёрским ремеслом, процессом создания кино и мультфильмов. Желающих попасть на большие экраны ждут на мобильных съёмочных площадках, где пройдут кастинги в отечественные проекты», — указала она.

Ранее в столичном департаменте культуры заявили, что Московский международный фестиваль научного кино пройдёт с 7 по 10 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

