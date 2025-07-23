Сергунина: В Москве откроется набор участников в акселератор «Фабрика видеоигр»
В Москве пройдёт новый сезон столичного акселератора «Фабрика видеоигр». Об этом заявила заместитель московского мэра Наталья Сергунина.
По её словам, принять участие в нём могут как опытные команды, так и начинающие разработчики со всей России, заявки будут приниматься со 2 по 18 июля в онлайн-формате.
«Жюри отберет два десятка наиболее перспективных проектов, авторы которых представят свои пилотные игры инвесторам», — отметила Сергунина.
Она добавила, что в программу акселератора войдут индивидуальные консультации с ведущими экспертами, а также обучающие онлайн-курсы. Участникам «Фабрики видеоигр» также помогут с доработкой и презентацией идей.
Ранее Сергунина заявила, что в Москве организуют встречи для представителей креативных индустрий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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