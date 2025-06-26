Сергунина анонсировала «Фестиваль Индии в Москве»

По её словам, благодаря мероприятию жители и гости Москвы смогут больше узнать о культуре и традициях этого дружественного государства.

Сергунинарассказала, что в рамках фестиваля пройдут красочные представления, выступления российских и индийских коллективов, танцевальные мастер-классы, уроки хинди и многое другое.

Она добавила, что для всех желающих индийскими мастерами будут организованы творческие занятия, например, по игре на парном барабане табла или танцам катхак и кучипуди. Также откроется выставка предметов искусства регионов Индии.

Ранее Сергунина пригласила москвичей на программу в честь Дня молодежи, для которой подготовили более 40 мероприятий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».