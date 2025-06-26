Сергунина анонсировала «Фестиваль Индии в Москве»
Фестиваль Индии пройдёт в Москве на Манежной площади с 5 по 13 июля. Об этом заявила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
По её словам, благодаря мероприятию жители и гости Москвы смогут больше узнать о культуре и традициях этого дружественного государства.
Сергунинарассказала, что в рамках фестиваля пройдут красочные представления, выступления российских и индийских коллективов, танцевальные мастер-классы, уроки хинди и многое другое.
Она добавила, что для всех желающих индийскими мастерами будут организованы творческие занятия, например, по игре на парном барабане табла или танцам катхак и кучипуди. Также откроется выставка предметов искусства регионов Индии.
Ранее Сергунина пригласила москвичей на программу в честь Дня молодежи, для которой подготовили более 40 мероприятий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хаменеи заявил о победе Ирана над Израилем
- Россельхознадзор запретил ввоз семян из Нидерландов с 30 июня
- Жительницу Новороссийска задержали за передачу Украине данных о ЧФ и ПВО
- Председатель Курской облдумы ушел в отставку
- Над Брянской областью уничтожили шесть украинских БПЛА
- ВС России освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР
- В Назрани произошел взрыв у частного образовательного учреждения
- Силовики пришли с обысками в администрацию Сургута
- Захарова объяснила перелет спецборта «Россия» в Нью-Йорк
- В центре Москвы столкнулись четыре автомобиля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru