Сергунина: В московских школах искусств проводят цикл встреч «Урок со звездой»

По её словам, было проведено уже 16 занятий. В частности, Игорь Бутман посетил Московскую городскую детскую музыкальную школу имени И.О. Дунаевского, а Юрий Башмет встретился с воспитанниками детской музыкальной школы имени Людвига ван Бетховена.

Сергунина добавила, что Надежда Бабкина провела открытый урок для фольклорного отделения детской музыкальной школы имени В.Ф. Одоевского, а учащиеся детской музыкальной школы имени С.И. Танеева встретились с худруком Московского государственного симфонического оркестра Иваном Рудиным.

«До конца года состоится ещё несколько мероприятий, в том числе посвящённых съемкам новогодних шоу», — заключила заммэра.

Ранее Сергунина заявила, что с 1 по 31 декабря в столице пройдёт II Московский зимний музыкальный фестиваль «Зарядье», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

