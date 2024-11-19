Сергунина: В московских школах искусств проводят цикл встреч «Урок со звездой»
Встречи со знаменитыми музыкантами, артистами, художниками и дизайнерами проходят в столичных школах и колледжах искусств в рамках проекта «Урок со звездой». Как сообщает пресс-служба московского правительства, об этом заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
По её словам, было проведено уже 16 занятий. В частности, Игорь Бутман посетил Московскую городскую детскую музыкальную школу имени И.О. Дунаевского, а Юрий Башмет встретился с воспитанниками детской музыкальной школы имени Людвига ван Бетховена.
Сергунина добавила, что Надежда Бабкина провела открытый урок для фольклорного отделения детской музыкальной школы имени В.Ф. Одоевского, а учащиеся детской музыкальной школы имени С.И. Танеева встретились с худруком Московского государственного симфонического оркестра Иваном Рудиным.
«До конца года состоится ещё несколько мероприятий, в том числе посвящённых съемкам новогодних шоу», — заключила заммэра.
Ранее Сергунина заявила, что с 1 по 31 декабря в столице пройдёт II Московский зимний музыкальный фестиваль «Зарядье», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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