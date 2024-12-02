Сергунина рассказала о заключительной в этом году акции «День без турникетов»
В Москве с 5 по 7 декабря пройдёт заключительная в текущем году акция «День без турникетов». Об этом сообщает пресс-служба московского департамента предпринимательства и инновационного развития.
По словам вице-мэра столицы Натальи Сергуниной, жители и гости города могут посетить более 120 площадок, 30 из которых присоединится к проекту впервые.
Она отметила, что это научно-исследовательские центры и лаборатории, технопарки и офисы технологических компаний.
«Всего запланировано больше 180 экскурсий, мастер-классов, лекций и встреч с экспертами», – указала Сергунина.
Ранее в московских школах искусств стартовал цикл встреч «Урок со звездой», уже проведено 16 занятий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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