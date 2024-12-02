Сергунина рассказала о заключительной в этом году акции «День без турникетов»

По словам вице-мэра столицы Натальи Сергуниной, жители и гости города могут посетить более 120 площадок, 30 из которых присоединится к проекту впервые.

Она отметила, что это научно-исследовательские центры и лаборатории, технопарки и офисы технологических компаний.

«Всего запланировано больше 180 экскурсий, мастер-классов, лекций и встреч с экспертами», – указала Сергунина.

Ранее в московских школах искусств стартовал цикл встреч «Урок со звездой», уже проведено 16 занятий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».