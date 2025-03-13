Сергунина рассказала о популярности московских ярмарок выходного дня
Более 500 тонн разнообразных товаров приобрели с начала 2025 года на столичных ярмарках выходного. Об этом заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
По её словам, наибольшим спросом традиционно пользовались «овощи и фрукты, особенно картофель, яблоки и мандарины, мясная и молочная продукция, рыба и морепродукты».
Она отметила, что продукты на московские ярмарки привозят более чем из 40 регионов России, в том числе из Рязанской, Липецкой, Тамбовской, Тульской и Свердловской областей, Кубани и Крыма.
Сергунина добавила, что в феврале 2024 года в Москве стали открываться павильоны круглогодичного формата, в настоящее время работают 29 таких торговых площадок.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные ярмарки в 2024 году посетили 8,5 млн покупателей, объём реализованных товаров увеличился почти на 37%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам объяснили, как избежать выгорания
- «Трясет, как пацана малолетнего»: Дзюбу вызвали в сборную России
- Россиянам рассказали о последствиях покупки контрафактного смартфона
- В Ленинградской области школьник совершил налет на МФО и магазин
- ВС РФ поразили объекты аэродромной инфраструктуры ВСУ
- Ушаков заявил, что Россия не хочет временного перемирия на Украине
- Финляндия выделила Украине пакет военной помощи на 200 млн евро
- Захарова прослезилась, перечисляя детские жертвы из-за атак ВСУ на регионы РФ
- Умерла автор музыки к «Маугли», «Вертикали» и «Чучелу» София Губайдулина
- ВСУ потеряли в Курской области более 67 тысяч военнослужащих
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru