Сергунина рассказала о популярности московских ярмарок выходного дня

По её словам, наибольшим спросом традиционно пользовались «овощи и фрукты, особенно картофель, яблоки и мандарины, мясная и молочная продукция, рыба и морепродукты».

Она отметила, что продукты на московские ярмарки привозят более чем из 40 регионов России, в том числе из Рязанской, Липецкой, Тамбовской, Тульской и Свердловской областей, Кубани и Крыма.

Сергунина добавила, что в феврале 2024 года в Москве стали открываться павильоны круглогодичного формата, в настоящее время работают 29 таких торговых площадок.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные ярмарки в 2024 году посетили 8,5 млн покупателей, объём реализованных товаров увеличился почти на 37%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

