Сергунина рассказала о популярности московских ярмарок выходного дня

Более 500 тонн разнообразных товаров приобрели с начала 2025 года на столичных ярмарках выходного. Об этом заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Собянин: Московские ярмарки круглогодичного формата не имеют аналогов в мире

По её словам, наибольшим спросом традиционно пользовались «овощи и фрукты, особенно картофель, яблоки и мандарины, мясная и молочная продукция, рыба и морепродукты».

Она отметила, что продукты на московские ярмарки привозят более чем из 40 регионов России, в том числе из Рязанской, Липецкой, Тамбовской, Тульской и Свердловской областей, Кубани и Крыма.

Сергунина добавила, что в феврале 2024 года в Москве стали открываться павильоны круглогодичного формата, в настоящее время работают 29 таких торговых площадок.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные ярмарки в 2024 году посетили 8,5 млн покупателей, объём реализованных товаров увеличился почти на 37%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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