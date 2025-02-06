Собянин: Московские ярмарки круглогодичного формата не имеют аналогов в мире
Круглодичные московские ярмарки выходного дня, которые появились в столице год назад, не имеют аналогов в других страницах мира с аналогичным климатом. Об этом на своем официальном сайте заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, сегодня в Москве работают 29 теплых павильонов, оснащенных всем необходимым оборудованием. Места в них распределяются на безвозмездной основе на заявочных кампаниях.
Круглогодичные ярмарки дают возможность фермерам сохранять непрерывность цикла реализации. Здесь продаются мясная и молочная продукция, фрукты и овощи и многое другое. Павильоны выполнены в дизайне «Волна», который удачно вписывается в пейзаж города и подчеркивает натуральность и экологичность продуктов.
На ярмарках продано 7,1 тысячи тонн фермерской продукции, а покупали продукцию 3,7 млн человек (40% от общего числа посетителей).
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ атаковали Железногорск
- Маск: Минфин США в год тратит $100 млрд на выплаты неизвестным
- СМИ: Россия усложнила Украине доступ к газовым запасам
- Медсестра закрыла собой и спасла тяжелораненого бойца ВС РФ
- План «Ковёр» введен в волгоградском аэропорту Гумрак
- СМИ: Трамп наказал прокурора, выдавшего ордер на арест Путина
- Трамп заявил, что не планирует депортировать британского принца Гарри
- Пожар в здании Электрозавода в Москве локализовали
- «Ростелеком» сообщил о повреждении кабеля связи в Балтийском море
- СМИ: Комик Гудков поднял цену за корпоратив до 2,5 миллиона рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru