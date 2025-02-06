Собянин: Московские ярмарки круглогодичного формата не имеют аналогов в мире

Круглодичные московские ярмарки выходного дня, которые появились в столице год назад, не имеют аналогов в других страницах мира с аналогичным климатом. Об этом на своем официальном сайте заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, сегодня в Москве работают 29 теплых павильонов, оснащенных всем необходимым оборудованием. Места в них распределяются на безвозмездной основе на заявочных кампаниях.

Круглогодичные ярмарки дают возможность фермерам сохранять непрерывность цикла реализации. Здесь продаются мясная и молочная продукция, фрукты и овощи и многое другое. Павильоны выполнены в дизайне «Волна», который удачно вписывается в пейзаж города и подчеркивает натуральность и экологичность продуктов.

На ярмарках продано 7,1 тысячи тонн фермерской продукции, а покупали продукцию 3,7 млн человек (40% от общего числа посетителей).

