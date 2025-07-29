Сергунина назвала топ-10 самых популярных онлайн-трансляций из Московского зоопарка
Страницу с онлайн-трансляциями из вольеров Московского зоопарка, запущенную на портале мэра Москвы осенью 2024 года, посетили уже более 7 млн раз. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
Как отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, прямые эфиры наиболее популярны у жителей столицы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Нижегородской областей, а также Краснодарского края.
«Чаще всего зрители наблюдают за семейством панд, манулом Тимофеем и капибарами», – указала вице-мэр.
В десятку самых просматриваемых входят видео из зоопарка с бегемотом Ксюшей, орангутангами, гориллами, рысями, слонами, медоедами, сурикатами. На портале мэра есть трансляции с 69 камер из 20 вольеров зоосада, здесь можно увидеть в том числе дальневосточного леопарда Мизера, пуму Габриэля, малайских медвежат Лучика, Звездочку, Машу и трех краснокнижных гигантских выдр. Кроме того, желающие могут познакомиться с интересными фактами о разных животных.
Онлайн-трансляции из Московского зоопарка доступны ежедневно до конца июля с 7:30 до 22:00, в августе - с 7:30 до 21:00. Когда зоосад закрыт для посетителей, на сайте доступны записи дневных эфиров.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пригожин обрушился с критикой на артистов, отказывающих поклонникам в фото
- РСТ: Турпоток в Анапу уполовинился из-за закрытия пляжей
- В Екатеринбурге частично обрушилось административное здание
- Балуют премиальным уровнем: Российские стилисты перешли на белорусскую косметику
- В Сбербанке дали прогноз по ключевой ставке и курсу рубля
- Закрываются через год: Флорист развеяла мифы о прибыльности цветочного бизнеса
- Певицу Максакову объявили в международный уголовный розыск
- Правнук Левитана рассказал, каким должен быть Эйдельштейн в роли диктора
- «Не надо рисковать!»: Россия не упростит правила провоза жидкости в самолетах
- Кремль принял к сведению слова Трампа о новом сроке для перемирия на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru