Сергунина назвала топ-10 самых популярных онлайн-трансляций из Московского зоопарка

Страницу с онлайн-трансляциями из вольеров Московского зоопарка, запущенную на портале мэра Москвы осенью 2024 года, посетили уже более 7 млн раз. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Как отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, прямые эфиры наиболее популярны у жителей столицы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Нижегородской областей, а также Краснодарского края.

«Чаще всего зрители наблюдают за семейством панд, манулом Тимофеем и капибарами», – указала вице-мэр.

В десятку самых просматриваемых входят видео из зоопарка с бегемотом Ксюшей, орангутангами, гориллами, рысями, слонами, медоедами, сурикатами. На портале мэра есть трансляции с 69 камер из 20 вольеров зоосада, здесь можно увидеть в том числе дальневосточного леопарда Мизера, пуму Габриэля, малайских медвежат Лучика, Звездочку, Машу и трех краснокнижных гигантских выдр. Кроме того, желающие могут познакомиться с интересными фактами о разных животных.

Онлайн-трансляции из Московского зоопарка доступны ежедневно до конца июля с 7:30 до 22:00, в августе - с 7:30 до 21:00. Когда зоосад закрыт для посетителей, на сайте доступны записи дневных эфиров.

