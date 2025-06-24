Сергунина пригласила москвичей на программу в честь Дня молодежи

По её словам, культурные площадки города, в том числе ВДНХ, музеи и парки, подготовили более 40 мероприятий. Интерактивная программа включает выставки, викторины, мастер-классы и лекции.

Она отметила, что на окружных площадках состоятся турниры по волейболу, настольному теннису, шахматам, дворовые спартакиады и товарищеские матчи по футболу.

Сергунина указала, что самым масштабным мероприятием праздника станет фестиваль «День молодежи», основные мероприятия которого пройдут на Болотной площади.

«Фестиваль посвятят патриотизму, карьере, творчеству, спорту и волонтерству... Ребят ждут встречи с участниками специальной военной операции, экскурсии, благотворительные акции, соревнования и мастер-классы», — заключила она.

Ранее Сергунина заявила, что восьмой Международный фестиваль искусств «Вдохновение» пройдет на ВДНХ в Москве с 23 по 27 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

