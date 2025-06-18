Сергунина: Более миллиона человек посетили павильон «Умный город» на ВДНХ

Расположенный на ВДНХ павильон «Умный город» более восьми лет знакомит москвичей и гостей города с ключевыми цифровыми проектами столицы. Об этом заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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По её словам, экспозиция включает восемь тематических зон, рассказывающих о разных сферах жизни в столице. Здесь можно узнать о том, зачем Москве цифровой двойник, о помощи искусственного интеллекта московским врачам, а также откуда навигаторы получают информацию о загруженности дорог.

«Многие посетители с удовольствием участвуют в онлайн-мероприятиях: мастер-классах, занятиях по программированию, а также посещают очные курсы по 3D-моделированию, робототехнике и другим направлениям», — рассказала Сергунина.

Она добавила, что за всё время работы павильона «Умный город» его уже посетили более миллиона человек.

Ранее Сергунина заявила, что восьмой Международный фестиваль искусств «Вдохновение» пройдет на ВДНХ в Москве с 23 по 27 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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