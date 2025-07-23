Сергунина пригласила москвичей на программу ко Дню семьи, любви и верности
Специальную программу подготовили в Москве в честь Дня семьи, любви и верности. Об этом заявила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
По её словам, в период с 5 по 13 июля различные представления, спортивные соревнования, кинопоказы, творческие мастер-классы и другие активности пройдут на более чем 50 культурных площадках Москвы.
Сергунина указала, что праздничные мероприятия состоятся на территории музея-заповедника «Царицыно», в парке «Фили» и в саду «Эрмитаж», в Государственном Дарвиновском музее, в кинотеатрах «Москино», в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына и в других учреждениях.
«Всего пройдёт свыше 350 мероприятий для детей и взрослых. Среди них — квесты и конкурсы, выступления музыкальных и театральных коллективов, экскурсии, благотворительная ярмарка и литературные вечера», — заключила она.
Ранее Сергунина заявила, что фестиваль Индии пройдёт в Москве на Манежной площади с 5 по 13 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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