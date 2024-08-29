Сергунина пригласила москвичей на обучающие курсы в столичном «Технограде»

По её словам, в программу включены более 50 интенсивов, некоторые из них пройдут впервые, например, онлайн-курс «Интернет-маркетинг. Таргетированная реклама. Продвинутый уровень 1», слушатели которого смогут узнать о проведении анализа рынка и оптимизации бюджета рекламных кампаний.

«Будут затронуты такие темы, как информационные технологии, современное производство, дизайн и реклама. По окончании все участники получат сертификаты», — указала Сергунина.

Она добавила, что обучение будет проходить как в очном формате, так и онлайн. Регистрация на сайте «Технограда» уже открыта.

Ранее Сергунина заявила, что в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ открылся профессиональный центр малого и среднего предпринимательства (профцентр МСП), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

