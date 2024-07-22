Сергунина: Представители более 40 стран примут участие в московской неделе кино
В Московской международной неделе кино, на которой гостей ждут показы российских и иностранных фильмов, мастер-классы, концерты и экскурсии, примут участие представители из более чем 40 стран. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Мероприятие организовано столичным Департаментом культуры в рамках проекта «Москва — город кино».
Она отметила, что к мероприятию присоединятся 100 площадок, из которых почти 30 городских и частных кинотеатров, музеи и парки. При этом каждый день будет проходить около 200 мероприятий.
В рамках культурного события запланировано свыше 300 кинопоказов для аудитории всех возрастов, гости увидят картины китайских режиссеров «Я помню», «Шаг к мечте», индийскую мелодраму «Заметки о жизни» и иранскую драму «Коммивояжер».
В мобильных съемочных павильонах, например, на ВДНХ и в Парке Горького гости смогут попробовать себя в роли актеров, операторов и сценаристов. Помимо этого, в кластере «Ломоносов» с 26 по 28 августа пройдет первый Московский индустриальный медиафорум, в программе которого запланирована выставка телерадиовещательных, кино- и медиатехнологий. Для иностранных актеров и режиссеров будут организованы экскурсии и бизнес-встречи.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вице-спикера Госдумы Неверова освободили от должности
- Супруга осужденного Игоря Стрелкова сообщила, что он работает резчиком в колонии
- СМИ: Погибшая на квесте в Махачкале девушка вышла замуж за неделю до трагедии
- Совет ЕС продлил все санкции против России еще на полгода
- Песков: Слова Зеленского о переговорах лучше, чем отказ от них
- Песков: Выход Байдена из президентской гонки не является приоритетной темой в РФ
- В Госдуме предложили взыскивать через нотариусов долги по ЖКХ
- Кинокомпания Warner Bros. решила закрыться в России
- Милонов призвал запретить опасные квесты после гибели людей в Махачкале
- С ним не парились: Михалков заявил, что не доносил Бастрыкину на Беркович
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru