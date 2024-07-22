Сергунина: Представители более 40 стран примут участие в московской неделе кино

В Московской международной неделе кино, на которой гостей ждут показы российских и иностранных фильмов, мастер-классы, концерты и экскурсии, примут участие представители из более чем 40 стран. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Мероприятие организовано столичным Департаментом культуры в рамках проекта «Москва — город кино».

Она отметила, что к мероприятию присоединятся 100 площадок, из которых почти 30 городских и частных кинотеатров, музеи и парки. При этом каждый день будет проходить около 200 мероприятий.