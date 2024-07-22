Сергунина: Представители более 40 стран примут участие в московской неделе кино

В Московской международной неделе кино, на которой гостей ждут показы российских и иностранных фильмов, мастер-классы, концерты и экскурсии, примут участие представители из более чем 40 стран. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Мероприятие организовано столичным Департаментом культуры в рамках проекта «Москва — город кино».

Она отметила, что к мероприятию присоединятся 100 площадок, из которых почти 30 городских и частных кинотеатров, музеи и парки. При этом каждый день будет проходить около 200 мероприятий.

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В рамках культурного события запланировано свыше 300 кинопоказов для аудитории всех возрастов, гости увидят картины китайских режиссеров «Я помню», «Шаг к мечте», индийскую мелодраму «Заметки о жизни» и иранскую драму «Коммивояжер».

В мобильных съемочных павильонах, например, на ВДНХ и в Парке Горького гости смогут попробовать себя в роли актеров, операторов и сценаристов. Помимо этого, в кластере «Ломоносов» с 26 по 28 августа пройдет первый Московский индустриальный медиафорум, в программе которого запланирована выставка телерадиовещательных, кино- и медиатехнологий. Для иностранных актеров и режиссеров будут организованы экскурсии и бизнес-встречи.


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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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