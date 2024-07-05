Сергунина: Более 70 регионов примут участие в фестивале «Вкусы России» на ВДНХ
В рамках масштабного проекта «Лето в Москве» в столице на ВДНХ пройдет гастрономический фестиваль «Вкусы России», в котором примут участие производители из более чем 70 регионов России. Он продлится с 6 по 14 июля. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Она отметила, что на фестивале свою продукцию представят более 300 производителей, которые привезут якутский и башкирский мед, алтайский сыр, абрикосовый нектар Дагестана, карельскую форель, кедровое молоко Томска, татарские сладости и другие продукты.
Рядом с ярмаркой установят фотовыставку и зону отдыха для посетителей. В центральной части выставки гости смогут посетить ресторанный дворик и попробовать угличский плов с перепелкой, хычины (вид блинов с разными начинками), лепешки с камчатским папоротником и другие закуски.
Помимо этого, посетителей ждут мастер-классы от профессиональных шеф-поваров и музыкальный концерт национальных коллективов. Фестиваль организован Министерством сельского хозяйства России и правительством Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru