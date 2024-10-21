Сергунина: «Ночь искусств» пройдет в Москве 3 ноября

По её словам, в рамках «Ночи искусств» в Москве пройдут концерты, спектакли, экскурсии, поэтические чтения, выставки и даже музыкальный круиз.

Она отметила, что особенностью акции станет сочетание разных стилей и эпох - зрители смогут увидеть созданные столичными режиссёрами, композиторами и артистами современные интерпретации произведений классиков.

«Программа объединит больше 200 культурных и общественных пространств. Некоторые из них присоединятся впервые, например центр «Зотов» и кинотеатр «Ангара» сети «Москино», - добавила Сергунина.

В московском правительстве указали, что посещение мероприятий будет бесплатным, однако на некоторые из них потребуется предварительная регистрация.

Ранее Сергунина заявила, что в Москве в рамках зимнего фестиваля «Зарядье» пройдут более 30 концертов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».