Сергунина: «Ночь искусств» пройдет в Москве 3 ноября

Более 300 мероприятий подготовили для посетителей в рамках ежегодной акции «Ночь искусств», которая пройдёт в Москве 3 ноября. Как сообщает пресс-служба московского правительства, об этом заявила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Музыкальное фэнтези: В России стартовали съемки фильма «Король и Шут. Навсегда»

По её словам, в рамках «Ночи искусств» в Москве пройдут концерты, спектакли, экскурсии, поэтические чтения, выставки и даже музыкальный круиз.

Она отметила, что особенностью акции станет сочетание разных стилей и эпох - зрители смогут увидеть созданные столичными режиссёрами, композиторами и артистами современные интерпретации произведений классиков.

«Программа объединит больше 200 культурных и общественных пространств. Некоторые из них присоединятся впервые, например центр «Зотов» и кинотеатр «Ангара» сети «Москино», - добавила Сергунина.

В московском правительстве указали, что посещение мероприятий будет бесплатным, однако на некоторые из них потребуется предварительная регистрация.

Ранее Сергунина заявила, что в Москве в рамках зимнего фестиваля «Зарядье» пройдут более 30 концертов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:КультураИскусствоМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры