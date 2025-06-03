Сергунина: Число пользователей сервиса «Библиотеки Москвы» увеличилось втрое

«Это удобный и полезный сервис, который стал привычным для многих москвичей. В прошлом году его возможностями воспользовались 646 тысяч человек — в три раза больше, чем за первый год работы», — отметила она.

Сервис позволяет в режиме онлайн заказать понравившуюся книгу в любой библиотеке города. С помощью портала можно продлить срок хранения и подобрать для себя новые произведения, благодаря советам от встроенной нейросети. Уточняется, что читатели забронировали более 800 тысяч книг с 2021 года. Самыми популярными авторами оказались Лев Толстой, Михаил Булгаков, Максим Горький и Иван Гончаров.

Чтобы воспользоваться такой услугой, необходимо иметь учетную запись на mos.ru и единый читательский билет, который оформляется онлайн или в любой городской библиотеке.

