Малая библиотека Эрмитажа открыта в Калининграде

Церемония открытия Малой библиотеки Эрмитажа состоялась в музее изобразительных искусств Калининграда. Событие стало одной из составляющих программы Дней Эрмитажа, которые проходят в областном центре уже шестой раз.

Контакты между двумя музеями начинались в 1988 года. Государственный художественный и культурно-исторический музей тогда еще Ленинграда передал калининградскому из своего фонда свыше трёх тысяч книг. На этот раз Эрмитаж презентовал ещё 30 изданий.