Малая библиотека Эрмитажа открыта в Калининграде

Церемония открытия Малой библиотеки Эрмитажа состоялась в музее изобразительных искусств Калининграда. Событие стало одной из составляющих программы Дней Эрмитажа, которые проходят в областном центре уже шестой раз.

Контакты между двумя музеями начинались в 1988 года. Государственный художественный и культурно-исторический музей тогда еще Ленинграда передал калининградскому из своего фонда свыше трёх тысяч книг. На этот раз Эрмитаж презентовал ещё 30 изданий.

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Посетители музея смогут до 28декабря непосредственно ознакомиться с 300 различных книг и других изданий - их можно полистать, поработать с ними в «зале библиотеки. В дальнейшем работа библиотеки будет возобновляться и обновляться каждый год в рамках Дней Эрмитажа.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в этом году в программе культурного мероприятия, которое проходит с 17 октября, значатся выставка уникальных японских гравюр укие-э. Ей сопутствует насыщенная просветительская программа, посвященная традиционной культуре Японии.

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Фото: kaliningradartmuseum.ru
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