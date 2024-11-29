Малая библиотека Эрмитажа открыта в Калининграде
Церемония открытия Малой библиотеки Эрмитажа состоялась в музее изобразительных искусств Калининграда. Событие стало одной из составляющих программы Дней Эрмитажа, которые проходят в областном центре уже шестой раз.
Контакты между двумя музеями начинались в 1988 года. Государственный художественный и культурно-исторический музей тогда еще Ленинграда передал калининградскому из своего фонда свыше трёх тысяч книг. На этот раз Эрмитаж презентовал ещё 30 изданий.
Посетители музея смогут до 28декабря непосредственно ознакомиться с 300 различных книг и других изданий - их можно полистать, поработать с ними в «зале библиотеки. В дальнейшем работа библиотеки будет возобновляться и обновляться каждый год в рамках Дней Эрмитажа.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в этом году в программе культурного мероприятия, которое проходит с 17 октября, значатся выставка уникальных японских гравюр укие-э. Ей сопутствует насыщенная просветительская программа, посвященная традиционной культуре Японии.
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