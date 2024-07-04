Московский медиафестиваль пройдет на ВДНХ с 31 августа по 1 сентября
Московский медиафестиваль пройдёт на территории ВДНХ 31 и 1 сентября. В ходе мероприятия гости получат возможность пообщаться с популярными представителями средств массовой информации. Фестиваль анонсировал департамента средств массовой информации и рекламы Москвы.
По задумке организаторов, событием должна стать площадка для обмена знаний и опытом среди профессионалов. Она посетителей в историю медийной сферы, расскажет об актуальных трендах, предложит варианты досуга для всей семьи.
Побывать на медиафестивале можно будет бесплатно. Помимо прочего, в рамках мероприятия будет функционировать ярмарка изданий, там все желающие смогут оформить подписку на газеты и журналы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru