Московский медиафестиваль пройдет на ВДНХ с 31 августа по 1 сентября

Московский медиафестиваль пройдёт на территории ВДНХ 31 и 1 сентября. В ходе мероприятия гости получат возможность пообщаться с популярными представителями средств массовой информации. Фестиваль анонсировал департамента средств массовой информации и рекламы Москвы.

По задумке организаторов, событием должна стать площадка для обмена знаний и опытом среди профессионалов. Она посетителей в историю медийной сферы, расскажет об актуальных трендах, предложит варианты досуга для всей семьи.

Побывать на медиафестивале можно будет бесплатно. Помимо прочего, в рамках мероприятия будет функционировать ярмарка изданий, там все желающие смогут оформить подписку на газеты и журналы.

