Сергунина: Более 30 концертов пройдет в рамках зимнего фестиваля «Зарядье»
II Московский зимний музыкальный фестиваль «Зарядье» пройдет с 1 по 31 декабря в столице, свои программы представят более 20 хоровых, оркестровых и хореографических коллективов, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Она отметила, что на фестивале состоится более 30 концертов. Горожане и туристы также смогут посмотреть на балетные и оперные постановки.
Ряд мероприятий будет посвящен творчеству композитора Петра Чайковского. Его Концерт № 2 для фортепиано с оркестром жители и гости столицы услышат в исполнении Московского государственного симфонического оркестра и заслуженного артиста РФ пианиста Бориса Березовского. Кроме того, прозвучит Симфония № 1 «Зимние грезы».
Для юных посетителей подготовлена отдельная программа. В нее войдут семейные спектакли и концерты детских хоров. Кроме того, на сцену зала «Зарядье» впервые выйдет пианист Александр Романовский, который выступит вместе с Национальным филармоническим оркестром России.
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