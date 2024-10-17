Сергунина: Более 30 концертов пройдет в рамках зимнего фестиваля «Зарядье»

II Московский зимний музыкальный фестиваль «Зарядье» пройдет с 1 по 31 декабря в столице, свои программы представят более 20 хоровых, оркестровых и хореографических коллективов, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что на фестивале состоится более 30 концертов. Горожане и туристы также смогут посмотреть на балетные и оперные постановки.