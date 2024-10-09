Заммэра Ракова: Этой осенью в московских школах пройдут 12 научных фестивалей

Городские научные фестивали для учеников с 7 по 11 классы будут проведены этой осенью на базе школ российской столицы в рамках проекта «В центре науки». Как рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, эти мероприятия дадут возможность школьникам пообщаться с молодыми учеными, а также сотрудниками ведущих отечественных высших учебных заведений и компаний.

Участники также попробуют провести исследования под руководством опытных наставников. В общей сложности до зимы будет проведено 12 научных фестивалей. Программы включают четыре основных направления: инженерное, естественно-научное, социально-гуманитарное и информационно-технологическое.

Для школьников организуют лекции, мастер-классы, научные диспуты. Для участия надо будет выбрать удобную площадку и дату, пройти регистрацию на сайте проекта «В центре науки». Главные лекции можно будет смотреть в прямом эфире онлайн.

