Заммэра Ракова: Этой осенью в московских школах пройдут 12 научных фестивалей
Городские научные фестивали для учеников с 7 по 11 классы будут проведены этой осенью на базе школ российской столицы в рамках проекта «В центре науки». Как рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, эти мероприятия дадут возможность школьникам пообщаться с молодыми учеными, а также сотрудниками ведущих отечественных высших учебных заведений и компаний.
Участники также попробуют провести исследования под руководством опытных наставников. В общей сложности до зимы будет проведено 12 научных фестивалей. Программы включают четыре основных направления: инженерное, естественно-научное, социально-гуманитарное и информационно-технологическое.
Для школьников организуют лекции, мастер-классы, научные диспуты. Для участия надо будет выбрать удобную площадку и дату, пройти регистрацию на сайте проекта «В центре науки». Главные лекции можно будет смотреть в прямом эфире онлайн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru