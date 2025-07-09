Сергунина анонсировала июльскую «Московскую музейную неделю»
В столичных выставочных пространствах в рамках акции «Московская музейная неделя» за январь-июнь текущего года бесплатно побывали более 570 тысяч человек. Об этом заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
По её словам, самыми популярными площадками стали усадьба Кусково, музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», Государственный музей А.С. Пушкина и Музей Москвы.
Она указала, что следующая «Московская музейная неделя» пройдет с 14 по 20 июля. В её рамках в музее-панораме «Бородинская битва» откроется экспозиция, где можно будет познакомиться с ходом сражения при Ватерлоо.
В музее-заповеднике «Коломенское» будет представлена новая выставка в домике Петра I, а в Государственном Дарвиновском музее будут выставлены картины известных художников-анималистов.
Также жители и гости столицы смогут побывать в Музее-мастерской Зураба Церетели, где находится более 250 работ знаменитого скульптора.
Ранее заместитель мэра столицы Наталья Сергунина заявила, что фестиваль Индии пройдёт в Москве на Манежной площади с 5 по 13 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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