Московский марафон тренировок с Алиной Загитовой пройдет в «Лужниках»

В ведомстве указали, что мероприятие состоится 28–29 июня в Южном спортивном центре олимпийского комплекса «Лужники». Здесь будут организованы 10 зон со спортивными и развлекательными активностями, доступными всем посетителям. Также будут созданы специальные зоны для детей.

В субботу, 28 июня, пройдёт танцевальная тренировка с группой чирлидинга и DJ Groove. А Алина Загитова примет участие в массовой тренировке по стретчингу, которая состоится в воскресенье, 29 июня.

«За участие в массовых тренировках гости марафона будут получать специальные браслеты, которые можно обменять на ценные призы в фирменном стиле фестиваля», – заключили в департаменте.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в текущем году в столице пройдут четыре больших спортивных фестиваля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».