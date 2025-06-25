Московский марафон тренировок с Алиной Загитовой пройдет в «Лужниках»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова примет участие в ежегодном Московском марафоне тренировок. Об этом сообщила пресс-служба департамента спорта Москвы.
В ведомстве указали, что мероприятие состоится 28–29 июня в Южном спортивном центре олимпийского комплекса «Лужники». Здесь будут организованы 10 зон со спортивными и развлекательными активностями, доступными всем посетителям. Также будут созданы специальные зоны для детей.
В субботу, 28 июня, пройдёт танцевальная тренировка с группой чирлидинга и DJ Groove. А Алина Загитова примет участие в массовой тренировке по стретчингу, которая состоится в воскресенье, 29 июня.
«За участие в массовых тренировках гости марафона будут получать специальные браслеты, которые можно обменять на ценные призы в фирменном стиле фестиваля», – заключили в департаменте.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в текущем году в столице пройдут четыре больших спортивных фестиваля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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