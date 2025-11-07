Сергунина: 15 педагогов школ искусств и колледжей Москвы удостоены премии Минкультуры РФ

Пятнадцать педагогов из Москвы вошли в список лауреатов премии Министерства культуры России, вручаемой лучшим преподавателям детских школ искусств (ДШИ), колледжей и вузов из разных регионов. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Премии вручают на конкурсной основе, в этом году на них претендовали 535 соискателей. При выборе победителей экспертная комиссия учитывала используемые педагогами авторские методики, результаты учеников, собственные творческие проекты.

Как отметила Сергунина, в Москве в ДШИ, профильных колледжах и вузах работают почти 7,7 тысячи педагогов.

«Среди них немало заслуженных и народных артистов России, обладателей других почетных званий. Они обучают ребят более чем по 40 направлениям — от музыки и живописи до веб-дизайна и компьютерной графики», — рассказала вице-мэр.

Ученики под руководством наставников регулярно показывают свое мастерство в России и за рубежом. За прошлый учебный год юные таланты получили 10 тысяч наград и поощрительных призов, завоевали более 280 гран-при.

Отмечается, что 11 лауреатов премии Минкультуры работают в детских школах искусств Москвы (ДШИ имени И.Ф. Стравинского, им. Н.Г. Рубинштейна, имени Ю.С. Саульского, музыкальных школах им. В.В. Стасова, имени Н.С. Голованова, им. В.В. Андреева и имени Э.Г. Гилельса), в объединенных школах искусств «Измайлово», «Сокольники» и «Кусково». Еще четверо победителей - сотрудники средних профессиональных образовательных учреждений: Московского колледжа музыкального исполнительства им. Ф. Шопена, Академии джаза, Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных.

