Сергей Собянин: Завершена реставрация ансамбля усадьбы Покровское-Стрешнево

По словам градоначальника, ещё несколько лет объект находился в аварийном состоянии. Сейчас же он полностью восстановлен, специалисты вернули ему исторический облик и теперь приспосабливают к современному использованию.

Он указал, что усадьба является одной из старейших в Москве. Её 250-летняя история связана «и со сторонниками Петра Первого, и с его первым учителем Тихоном Стрешневым».

Собянин рассказал, что в 2022 году была проведена комплексная реабилитацию парка «Покровское-Стрешнево», а также Щукинского парка и Всехсвятской рощи. В итоге территории на северо-западе столицы превратились «в огромное зеленое пространство для комфортного отдыха, занятий спортом, игр с детьми и прогулок».

Мэр отметил, что после реставрации в усадьбе будет работать новый культурный центр «с выставочными и концертными залами, лекторием, библиотекой, фотостудией, зимним садом и рестораном в оранжерее». Кроме того, рядом находится большой природно-исторический парк, в котором также выполнили работы по реконструкции и благоустройству.

Сообщается, что в рамках проекта была отреставрирована кирпичная кладка фасадов главного дома усадьбы. Специалисты привели в порядок белокаменные и мраморные детали, балконы и лестницы, стропильную систему, кровлю со слуховыми окнами и деревянные перекрытия. Кроме того, была восстановлена историческая пространственно-планировочная структура интерьеров, отреставрированы изразцовые камины и парадная лестница, воссозданы люстры, рисунок паркета и живопись на стенах Голубой гостиной.

Необходимые работы затронули и оранжерею. В ней привели в порядок кирпичную кладку и белокаменные детали фасада, восстановили железобетонный свод, деревянные перекрытия и стропильные конструкции, воссоздали купол со шпилем и скатную кровлю со слуховыми окнами. В ходе реставрации также были восстановлены скульптура «Гермес с младенцем Дионисом» и обелиск перед входом.

Москва является одним из мировых лидеров в области сохранения исторического и культурного наследия. За последние 15 лет в столице отреставрировали более 2,5 тысячи объектов культурного наследия, благодаря чему 96% московских памятников находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

В 2026 году, кроме усадьбы Покровское-Стрешнево, знаковым объектом реставрации является Центральный московский ипподром. Такэе восстановительные работы ведутся на таких объектах, как здание Центрального телеграфа, объекты ВДНХ, усадьбы Кузьминки, Коломенское, Виноградово и других.

