Сергей Собянин: Завершена реставрация ансамбля усадьбы Покровское-Стрешнево
В Москве завершилась реставрация уникального памятника архитектуры XVIII–XIX веков. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, это исторический ансамбль усадьбы Покровское-Стрешнево, который дал название целому району города.
По словам градоначальника, ещё несколько лет объект находился в аварийном состоянии. Сейчас же он полностью восстановлен, специалисты вернули ему исторический облик и теперь приспосабливают к современному использованию.
Он указал, что усадьба является одной из старейших в Москве. Её 250-летняя история связана «и со сторонниками Петра Первого, и с его первым учителем Тихоном Стрешневым».
Собянин рассказал, что в 2022 году была проведена комплексная реабилитацию парка «Покровское-Стрешнево», а также Щукинского парка и Всехсвятской рощи. В итоге территории на северо-западе столицы превратились «в огромное зеленое пространство для комфортного отдыха, занятий спортом, игр с детьми и прогулок».
Мэр отметил, что после реставрации в усадьбе будет работать новый культурный центр «с выставочными и концертными залами, лекторием, библиотекой, фотостудией, зимним садом и рестораном в оранжерее». Кроме того, рядом находится большой природно-исторический парк, в котором также выполнили работы по реконструкции и благоустройству.
Сообщается, что в рамках проекта была отреставрирована кирпичная кладка фасадов главного дома усадьбы. Специалисты привели в порядок белокаменные и мраморные детали, балконы и лестницы, стропильную систему, кровлю со слуховыми окнами и деревянные перекрытия. Кроме того, была восстановлена историческая пространственно-планировочная структура интерьеров, отреставрированы изразцовые камины и парадная лестница, воссозданы люстры, рисунок паркета и живопись на стенах Голубой гостиной.
Необходимые работы затронули и оранжерею. В ней привели в порядок кирпичную кладку и белокаменные детали фасада, восстановили железобетонный свод, деревянные перекрытия и стропильные конструкции, воссоздали купол со шпилем и скатную кровлю со слуховыми окнами. В ходе реставрации также были восстановлены скульптура «Гермес с младенцем Дионисом» и обелиск перед входом.
Москва является одним из мировых лидеров в области сохранения исторического и культурного наследия. За последние 15 лет в столице отреставрировали более 2,5 тысячи объектов культурного наследия, благодаря чему 96% московских памятников находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.
В 2026 году, кроме усадьбы Покровское-Стрешнево, знаковым объектом реставрации является Центральный московский ипподром. Такэе восстановительные работы ведутся на таких объектах, как здание Центрального телеграфа, объекты ВДНХ, усадьбы Кузьминки, Коломенское, Виноградово и других.
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