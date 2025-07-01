Сергей Собянин вручил премии Москвы в сфере архитектуры и строительства

Градоначальник напомнил, что награда была учреждена в 2017 году. Она присуждается за создание самых выразительных, оригинальных и качественных решений.

В 2025 году было подано 130 заявок. Лауреатами стали 27 архитекторов — авторы 12 проектов в семи номинациях. Размер премии - один миллион рублей.

Уточняется, что в список лучших вошли жилой дом на Малой Сухаревской площади, новый кампус МГТУ им. Баумана в Бригадирском переулке, школа на Дмитровском шоссе, станции метро «Авиамоторная» и «Генерала Тюленева», спорткомплекс в Раменках и другие.

«Поздравляю всех награждённых! Благодарю вас за яркие проекты и желаю новых профессиональных вершин!» - сказал мэр.

Ранее Собянин поздравил московскую школьницу Надежду Яшмолкину, которая сдала Единый госэкзамен (ЕГЭ) на максимальные 400 баллов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

