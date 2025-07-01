Сергей Собянин вручил премии Москвы в сфере архитектуры и строительства
В Москве состоялась церемония вручения гордских премий 2025 года в области архитектуры и градостроительства. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Градоначальник напомнил, что награда была учреждена в 2017 году. Она присуждается за создание самых выразительных, оригинальных и качественных решений.
В 2025 году было подано 130 заявок. Лауреатами стали 27 архитекторов — авторы 12 проектов в семи номинациях. Размер премии - один миллион рублей.
Уточняется, что в список лучших вошли жилой дом на Малой Сухаревской площади, новый кампус МГТУ им. Баумана в Бригадирском переулке, школа на Дмитровском шоссе, станции метро «Авиамоторная» и «Генерала Тюленева», спорткомплекс в Раменках и другие.
«Поздравляю всех награждённых! Благодарю вас за яркие проекты и желаю новых профессиональных вершин!» - сказал мэр.
Ранее Собянин поздравил московскую школьницу Надежду Яшмолкину, которая сдала Единый госэкзамен (ЕГЭ) на максимальные 400 баллов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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