Собянин: Москвичи стали победителями Российской робототехнической олимпиады

Школьники Москвы стали победителями Российской робототехнической олимпиады. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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Градоначальник отметил, что в олимпиаде приняли участие более 800 ребят в возрасте от шести лет, которые создавали роботов-транспортировщиков для промышленного рыболовства, а также для работы в порту и спасательных операций в северных морях.

«В итоге наши команды показали самые высокие результаты — награды получил 51 школьник. Поздравляю ребят!» — написал Собянин.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что отмена Единого гоэкзамена (ЕГЭ) для победителей школьных олимпиад не планируется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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