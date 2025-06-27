Собянин: Москвичи стали победителями Российской робототехнической олимпиады
Школьники Москвы стали победителями Российской робототехнической олимпиады. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Градоначальник отметил, что в олимпиаде приняли участие более 800 ребят в возрасте от шести лет, которые создавали роботов-транспортировщиков для промышленного рыболовства, а также для работы в порту и спасательных операций в северных морях.
«В итоге наши команды показали самые высокие результаты — награды получил 51 школьник. Поздравляю ребят!» — написал Собянин.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что отмена Единого гоэкзамена (ЕГЭ) для победителей школьных олимпиад не планируется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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