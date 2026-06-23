Сергей Собянин вручил премии города Москвы 2026 года в области медицины

По его словам, сегодня на одну премию претендуют 10 проектов, каждый из которых - высокого уровня и высокого качества. Они имеют научную направленность, однако в первую очередь «это практические решения, работающие в области диагностики, лечения, профилактики, новых технологий, цифровизации и организации здравоохранения».

Собянин отметил, что на соискание премии 2026 года было представлено 57 проектов, награды получили шесть лучших разработок. Лауреатами стали 54 специалиста, которые, как указал мэр, являются «профессионалами своего дела».

«За всеми высокими достижениями — колоссальный труд и опыт. Спасибо за ваш вклад в науку, за спасение и помощь нашим пациентам! Я желаю вам здоровья, сил и дальнейших успехов!» — написал градоначальник.

Премии Москвы в области медицины вручаются ежегодно с 2002 года. Её вручают за проекты, отличающиеся актуальностью, новизной и оригинальностью, которые способствуют развитию практического здравоохранения и медицинской науки в столице. Награду присуждают коллективам врачей, учёных, организаторов медицины - представителям городских и федеральных лечебных учреждений.

Основные направления конкурсного отбора это современные методы диагностики, лечения и профилактики социально значимых заболеваний; создание новых цифровых систем в области медицины; совершенствование охраны здоровья детей и матерей, комплексные методы и технологии оказания медицинской помощи детям и матерям; профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни; разработка новых форм управления и организации медицинской деятельности.

В состав экспертного совета по присуждению премий при Департаменте здравоохранения Москвы входят представители медицинского сообщества и системы здравоохранения города. На основании его предложений издается указ мэра о присуждении медицинским коллективам шести премий по три миллиона рублей каждая. Сумма распределяется между авторами в равных частях.

Отмечается, что за прошедшие годы высокой наградой в Москве отметили 144 проекта, их авторами являются в общей сложности более тысячи человек. Представленные ими разработки охватывают широкий спектр направлений. В том числе это прорывные хирургические технологии и новые диагностические методики, а также масштабные организационные и цифровые проекты, которые направлены на совершенствование системы оказания медицинской помощи в столице.

