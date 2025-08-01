Сергей Собянин: ВДНХ празднует 86-й день рождения

По его словам, новейшая история выставки началась в 2013 году после её передачи в ведение московского правительства. За прошедшее с этого момента время была проведена беспрецедентная работа по возрождению ВДНХ, в том числе, реставрация 42 памятников истории и культуры.

Градоначальник указал, что в настоящее время ВДНХ – это великолепная зелёная зона с фонтанами, садами и цветниками, ежегодно принимающая более 30 млн посетителей.

«Город знаний и культуры. Центр спорта, отдыха и развлечений, с которым связаны счастливые воспоминания многих поколений москвичей и гостей нашего города», - написал Собянин.

Он добавил, что в ближайшие годы ВДНХ ждут новые премьеры.

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что обновлённую экспозицию Музея героизма, который открылся на ВДНХ, за два месяца посетили более 33 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

