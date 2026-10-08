Израиль закроет консульство Британии в Иерусалиме

Израиль планирует закрыть консульство Великобритании в Иерусалиме 8 октября. Об этом пишет Times.

Ранее Британия запретила торговлю с еврейскими поселениями на Западном берегу реки Иордан, считающимися незаконными с точки зрения международного права. В ответ на это израильские власти решили закрыть консульство Соединенного Королевства в Восточном Иерусалиме и удалить британских представителей из международного центра помощи и мониторинга ситуации в секторе Газа.

«Израиль намерен закрыть британское консульство в Иерусалиме в четверг в ответ на запрет Великобритании на торговлю с поселениями», - отмечает издание.

При этом высылать дипломатов и отправлять их вместе с семьями домой не планируется. Сотрудники консульства смогут работать из посольства в Тель-Авиве.

По данным газеты, дипломатический статус закрывающегося ведомства будет отменен, около 30 дипломатов не смогут легально работать в здании консульства.

Между тем Германия закрыла генконсульство России в Бонне на фоне инцидента с беспилотниками в аэропорту Лейпцига, в котором Берлин бездоказательно обвинил Москву, напоминает 360.ru.

