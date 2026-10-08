СМИ: Япония может разрешить ввоз в страну ядерного оружия

По ее данным, Токио пока не планирует пересматривать действующие в Японии неядерные принципы, но рассматривает допустимый ввоз ядерного оружия как меру по усилению силы сдерживания в отношении потенциальных противников на основе «ядерного зонтика» США. Положение о ввозе вооружений в порядке исключения могут включить в новые базисные документы по вопросам обеспечения безопасности, их планируют принять в конце года.

По данным СМИ, Токио может разрешить заход в свои порты судов с ядерными вооружениями на борту. Кроме того, в правительстве предлагают включить в базисные документы по безопасности обсуждение вопроса об оснащении ВМС Японии атомными подводными лодками.

Между тем советник президента России Антон Кобяков предположил, что Японии на разработку собственного ядерного оружия может понадобиться всего лишь один год, пишет 360.ru.

