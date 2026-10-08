МИД: Россия покинула Рамсарскую конвенцию из-за давления Запада
Россия вышла из Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях, так как Запад пытался использовать этот инструмент для давления на Москву. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов, передает РИА Новости.
Как отметил дипломат, западные страны активно применяли этот международный договор для давления на Москву в связи с проведением специальной военной операции, пишет RT.
«Регулярные попытки призвать отдельных стран-участниц, а также секретариат... придерживаться круга ведения конвенции неизменно сталкивались с откровенным саботажем», — указал Алимов.
Конвенция была принята в 1971 году в иранском Рамсаре, она предусматривает обязательства способствовать охране водно-болотных угодий, имеющих международное значение, и птиц. Россия перестала быть участником соглашения в декабре 2025 года.
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