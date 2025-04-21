Сергей Собянин: Вагоны метро «Москва» являются одними из лучших в мире
Первый поезд «Москва» вышел на Таганско-Краснопресненскую линию московского метро восемь лет назад. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, это стало новым этапом в развитии столичного метро, на пяти линиях которого на сегодняшний день уже работают более полутора тысяч вагонов «Москва».
Градоначальник указал, что эти составы были специально сконструированы для Московского метрополитена. Они отличаются сквозными проходами и самыми широкими дверями, дополнительными местами для пассажиров, наличием USB-зарядок для гаджетов и климат-контролем. Также были модернизированы кабины машинистов.
«В 2030 году около 90% составов метрополитена будут нового поколения. Планируем закупить ещё порядка двух тысяч вагонов самых современных серий», – заключил мэр.
Ранее Собянин заявил о старте проходки правого тоннеля Рублево-Архангельской линии метро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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