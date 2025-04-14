Собянин рассказал, как будет выглядеть новая станция метро «Академическая»

Оформление станции «Академическая» Троицкой линии московского метро будет посвящено 300-летию Российской академии наук. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Как отметил градоначальник, на путевых стенах разместят художественные панно о науке.

«Пассажиры смогут увидеть портреты выдающихся деятелей разных эпох, среди которых Лаврентий Блюментрост, Иван Шумахер, Николай Семенов и Владимир Вернадский. Также появятся изображения здания Российской академии наук», — указал Собянин.

Станция «Академическая» расположится в районе пересечения улиц Дмитрия Ульянова и Профсоюзной. На ней планируют возвести два подземных вестибюля с пешеходными переходами и лестничными выходами на две стороны улицы Дмитрия Ульянова. Уже стартовало строительство пересадочного узла между одноименными станциями изумрудной и оранжевой линий метро.

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ФОТО: Телеграм-канал Сергея Собянина
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