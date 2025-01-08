Сергей Собянин: В ТиНАО завершено строительство пожарного депо

По его словам, объект на улице Саларьевская рассчитан на 144 человека и шесть машин.

«Есть всё необходимое: помещения для специальной техники и её обслуживания, пункт связи, кабинет фельдшера с процедурной, комнаты отдыха, учебные классы и тренажерный зал», - написал градоначальник.

Он также добавил, что новое депо оснащено «учебно-тренировочными башнями со скалодромами, спортивной площадкой, учебными пожарными гидрантами».

Ранее Собянин заявил, что пожарная служба Москвы является лидером по безопасности не только в России, но и среди мегаполисов мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

