Сергей Собянин: В ТиНАО завершено строительство пожарного депо
Строительство пожарного депо завершено в районе Коммунарка ТиНАО. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, объект на улице Саларьевская рассчитан на 144 человека и шесть машин.
«Есть всё необходимое: помещения для специальной техники и её обслуживания, пункт связи, кабинет фельдшера с процедурной, комнаты отдыха, учебные классы и тренажерный зал», - написал градоначальник.
Он также добавил, что новое депо оснащено «учебно-тренировочными башнями со скалодромами, спортивной площадкой, учебными пожарными гидрантами».
Ранее Собянин заявил, что пожарная служба Москвы является лидером по безопасности не только в России, но и среди мегаполисов мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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