Ефимов: Два новых пожарных депо построили в ТиНАО Москвы
На юге столицы завершены все работы по строительству двух пожарных депо на четыре машино-место каждое. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, оба объекта возводились в рамках программы «Безопасный город», которая входит в Адресную инвестиционную программу города Москвы.
Ефимов уточнил, что здания новых пожарных отрядов общей площадью 5,3 тысячи квадратных метров расположены в поселке Первомайское Филимонковского района и деревне Никульское в Щербинке.
«Строительство объектов полностью завершено. Сейчас идет оформление разрешительной документации и установка оборудования. В этом году также было возведено здание пожарного отряда на два машино-места в деревне Рассудово района Бекасово. Таким образом, в 2024 году в ТиНАО появятся три здания пожарных отрядов на 10 машино-мест», ‒ подчеркнул заместитель мэра.
Каждое депо оборудовано скалодромом и учебно-тренировочными башнями.
По словам главы столичного департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, сейчас в ТиНАО строится еще два здания для пожарных отрядов, ввести их в эксплуатацию планируется в 2025 году.
Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков заверил, что специалисты комитета провели 20 выездных проверок с привлечением коллег из Центра экспертиз в ходе строительства зданий пожарных депо в ТиНАО на предмет соответствия качества работ и применяемых материалов требованиям проектной документации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru