Ефимов: Два новых пожарных депо построили в ТиНАО Москвы

На юге столицы завершены все работы по строительству двух пожарных депо на четыре машино-место каждое. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, оба объекта возводились в рамках программы «Безопасный город», которая входит в Адресную инвестиционную программу города Москвы.

Ефимов уточнил, что здания новых пожарных отрядов общей площадью 5,3 тысячи квадратных метров расположены в поселке Первомайское Филимонковского района и деревне Никульское в Щербинке.

«Строительство объектов полностью завершено. Сейчас идет оформление разрешительной документации и установка оборудования. В этом году также было возведено здание пожарного отряда на два машино-места в деревне Рассудово района Бекасово. Таким образом, в 2024 году в ТиНАО появятся три здания пожарных отрядов на 10 машино-мест», ‒ подчеркнул заместитель мэра.

Каждое депо оборудовано скалодромом и учебно-тренировочными башнями.

По словам главы столичного департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, сейчас в ТиНАО строится еще два здания для пожарных отрядов, ввести их в эксплуатацию планируется в 2025 году.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков заверил, что специалисты комитета провели 20 выездных проверок с привлечением коллег из Центра экспертиз в ходе строительства зданий пожарных депо в ТиНАО на предмет соответствия качества работ и применяемых материалов требованиям проектной документации.

