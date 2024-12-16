Эксперт оценила значимость строительства современной онкобольницы для столицы

Новый комплекс Московской городской онкобольницы №62 на территории Международного медицинского кластера в Сколкове намерены достроить в 2025 году, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

В составе больницы появится два современных комплекса. Амбулаторно-стационарный будет рассчитан на 410 коек и 90 кресел для химиотерапии. Здание оснастят новейшей медицинской техникой, включая МРТ и КТ аппараты, что позволит оказывать полный спектр онкологической помощи на базе комплекса. На данный момент на объекте продолжают отделочные работы.

Также на территории больницы построят операционно-реанимационный комплекс с операционным блоком, отделением реанимации и интенсивной терапии, стационаром кратковременного пребывания с двумя малыми операционными и лабораториями.

Помимо прочего построят и Центр паллиативной помощи, в котором разместится детское и реабилитационные отделения, отделения гериатрии и сестринского ухода.

Как рассказала архитектор, член Экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды Евгения Муринец, для реализации амбициозных планов на территории «Сколково» действует особый правовой режим в сфере налоговых и таможенных льгот, градостроительной деятельности, техрегулирования и согласовательных процедур.

«Все это позволяет создавать здесь уникальные условия для развития третичного сектора. Учитывая направления развития Москвы в сторону «пятнадцатиминутного» города, что подразумевает наличие в районе проживания всех жизненно важных функций в шаговой доступности, городом в данный момент акцентировано развитие здесь медицинского учреждения в соответствии с московскими стандартами оказания медицинской помощи населению», - заявила она.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщал о создании промышленных и технологических парков в Москве.

«Так, в районе Отрадное инвестор построит четыре промпарка и технопарка общей площадью почти 275 тысяч квадратных метров», - информировал он.

По словам Ефимова, это позволит дополнительно создать более 2,8 тысячи рабочих мест.

