Сергей Собянин: В Москве открылся первый пищевой технопарк
Первый пищевой технопарк «Рябиновая, 44» открылся в Москве, реализация проекта даст новый импульс развитию пищевой отрасли столицы. Об этом написал мэр города Сергей Собянин в своем канале.
«Строительство велось в рамках масштабного инвестиционного проекта, для реализации которого город предоставил в аренду инвестору участок площадью 0,9 гектара и льготу по программе стимулирования создания мест приложения труда», — указал градоначальник.
Технопарк площадью почти 15 тысяч квадратных метров разместили в районе Очаково-Матвеевское. В 2023 году ему присвоили статус инвестиционного приоритетного проекта. Резидентами станут производства питания для школ и детских садов, обжарки кофе, пищевых добавок, готовых продуктов и блюд. В технопарке создадут свыше 300 рабочих мест. Здесь уже расположили предприятия по производству продукции общественного питания с доставкой, фабрики-кухни, кейтеринговые компании, рестораны.
В Москве уже работает 49 технопарков с более 75,9 тысячи сотрудников. Компании помогают развивать инновации и укреплять позиции столицы как центра передовых технологий.
