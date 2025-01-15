Сергей Собянин увеличил нормативы финансирования школ и детских садов

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об увеличении нормативов финансирования детских садов и школ столицы, сообщается на официальном сайте мэра.

Так, расходы на ученика начальной школы и с 5 по 11 классы составят 160,3 тысячи и 184,6 тысячи рублей ежегодно. Для воспитанников детских садов суммы составят 90,2 тысячи и 237 тысячи рублей в год в зависимости от типа группы пребывания.

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Нормативы подушевого финансирования дошкольного и общего образования в среднем проиндексированы на 8,2%. Кроме того, дополнительные средства направят на повышение заработной платы педагогических и других сотрудников образовательных учреждений.

Ранее мэр рассказал, что столичные школьники посещают свыше 135 тысяч кружков и секций дополнительного образования. По его словам, 89% школьников Москвы посещают программы дополнительного образования различных направлений - от футбола до робототехники.

В каждой школе и в каждом колледже для детей организованы спортивные клубы. Занятия проходят как в залах, так и на свежем воздухе в зависимости от сезона. Зимой дети могут посещать секции по лыжам, хоккею и фигурному катанию, а летом - по волейболу, бегу, баскетболу и другим видам спорта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков

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