Сергей Собянин увеличил нормативы финансирования школ и детских садов

Нормативы подушевого финансирования дошкольного и общего образования в среднем проиндексированы на 8,2%. Кроме того, дополнительные средства направят на повышение заработной платы педагогических и других сотрудников образовательных учреждений.

Ранее мэр рассказал, что столичные школьники посещают свыше 135 тысяч кружков и секций дополнительного образования. По его словам, 89% школьников Москвы посещают программы дополнительного образования различных направлений - от футбола до робототехники.

В каждой школе и в каждом колледже для детей организованы спортивные клубы. Занятия проходят как в залах, так и на свежем воздухе в зависимости от сезона. Зимой дети могут посещать секции по лыжам, хоккею и фигурному катанию, а летом - по волейболу, бегу, баскетболу и другим видам спорта, передает «Радиоточка НСН».

