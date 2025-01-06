Собянин: В 2024 году в Москве построили более 80 объектов социнфраструктуры
В 2024 году в столице построили 81 объект социнфраструктуры, в том числе почти 30 детсадов и около 20 школ. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
По его словам, в прошлом году в 19 районах города возвели 26 детских садов и 18 новых школ, в том числе современное образовательное учреждение с лабораториями и бассейном в Троицке. Мэр добавил, что еще один учебный корпус возвели в районе Ховрино на Клинской улице.
«Уникальная инновационная школа приняла первых учеников в «Сколкове». Одновременно с этим мы начали реализацию крупнейшего в истории Москвы проекта модернизации образования — «Моя школа»», - сообщил Собянин.
Он также рассказал, что в Москве запланирована реконструкция свыше 900 зданий по единому стандарту. Так, на этих объектах будут созданы доступные и многофункциональные образовательные пространства для учебы и творчества. При этом в первых четырех зданиях в СВАО, в СЗАО, в ЮЗАО и в ЗАО работы уже завершены. По словам Собянина, в настоящий момент в реконструкции находится 51 здание, работы в которых завершатся летом 2025 года.
Глава города также подчеркнул, что на 2025 год запланировано завершение работ на 13 спортивных объектах, в том числе в ФОКе «Стальной», в спорткомплексе «Максимум» и в «Акварисе» в Зябликове.
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