Сергей Собянин утвердил проект реконструкции двух улиц на Пресне
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о проекте планировки участков улично-дорожной сети от Звенигородского шоссе до Шмитовского проезда, сообщается в Telegram-канале мэра.
В рамках этого проекта планируется провести реконструкцию улиц Сергея Макеева и 2-й Звенигородской.
Мэр Москвы сообщил о планах организации движения по двум полосам, установке дополнительных светофоров, обустройстве наземных пешеходных переходов и остановок для городского транспорта на участках от Звенигородского шоссе до Шмитовского проезда.
Реализация данного проекта позволит значительно улучшить транспортное обслуживание деловых центров «Москва-Сити» и «Сити-2», а также Пресненского района в целом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru