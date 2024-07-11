Сергей Собянин утвердил проект реконструкции двух улиц на Пресне

Мэр Москвы сообщил о планах организации движения по двум полосам, установке дополнительных светофоров, обустройстве наземных пешеходных переходов и остановок для городского транспорта на участках от Звенигородского шоссе до Шмитовского проезда.

Реализация данного проекта позволит значительно улучшить транспортное обслуживание деловых центров «Москва-Сити» и «Сити-2», а также Пресненского района в целом, передает «Радиоточка НСН».

