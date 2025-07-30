Сергей Собянин сообщил о завершении первого этапа обновления «Коломенского»
В Москве завершился первый этап масштабного обновления музея-заповедника «Коломенское». Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, по итогам работ была открыта новая набережная Москвы-реки, где был создан первоклассный променад длиной 3,5 км. Уникальной деталью объекта стал расположенный над водой деревянный настил.
Также на набережной появились многочисленные павильоны, ресторан с летней террасой и кафе с волнообразным навесом, павильон проекта «Московские каникулы», свадебный сад с площадкой для церемоний на воде, бар на воде, амфитеатр на 850 человек, детские площадки.
«Зимой на набережной планируется заливать один из самых протяжённых в мире катков с искусственным льдом», - написал Собянин.
Мэр добавил, что на втором этапе обновления «Коломенского» предусмотрены модернизация Соколиного двора и обустройство спортивного кластера с футбольным полем.
Ранее Собянин заявил, что в Москве будет обновлено и создано более 1,5 тысячи детских площадок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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