Овчинский: В Москве в Филевском Парке освободили участок для строительства дома по реновации

В столичном районе Филевский Парк на западе города возведут новый жилой комплекс в рамках реализации программы реновации на территории, освобожденной после сноса расселенного дома. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

По его словам, новый ЖК с общей площадью квартир примерно 9,6 тысячи квадратных метров появится в Береговом проезде.

Чиновник уточнил, что прилегающую территорию озеленят, установят там камеры видеонаблюдения и новые фонари. Отмечается, что в подъездах нового здания смонтируют лифты, а также обустроят помещения для консьержей и хранения колясок с велосипедами.

«Для активного отдыха и занятий спортом создадут спецплощадки. Недалеко от будущей новостройки расположены станция метро “Фили” и благоустроенный парк “Фили”», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин встретился с новоселами дома, построенного по реновации в Хорошево-Мневниках.

